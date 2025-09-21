Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Додано: Суб 27 вер, 2025 00:08

moveton написав: неявно ожидающих, что у ним возвращается то, что они в ПФ отчисляли ранее, восторга не вызывает.

Всё дело в том, что всё, что сейчас называется пенсией -- это, по сути, просто пособие, а так называемые "взносы в пенсионный фонд" -- это просто налог. Государство просто принудительно отбирает у граждан часть заработанных денег, чтобы раздать пенсионерам, в обмен на обещание платить в своё время уже этим гражданам такие же пособия, и при определении его размера как-то учесть количество отобранного у этого гражданина ранее. Кроме принудиловки сейчас и каких-то призрачных обещаний на будущее, нет ничего. Никакого влияния на размер отбираемого и на его распределение у гражданина нет, кроме единственного способа - уйти в тень. Разумеется, большинство недовольно. Если пенсионный счёт будет с точным балансом, с расчётами и понятным закреплённым законодательно планом выплат, то... большинство, конечно, тоже будет недовольно, но по крайней мере будет очевидно, что имеешь то, что заслужил исключительно сам. И, конечно, рассчитать, какую минимальную сумму нужно накопить к выходу на пенсию, чтобы денег хватило на выплату минимального дохода на определенный срок, связанный со средней продолжительностью жизни, вообще не проблема. Проблема сделать так, чтобы накопленное не было похоронено в очередном Freedom Finance, и чтобы не было съедено под ноль инфляцией. Вот именно это должно обеспечить государство, а не "кормить пенсионеров". Пенсионеры в большинстве и сами себя прокормят, если будет надёжный механизм накопления.