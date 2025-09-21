Через скільки років українці залишаться без пенсій —...
moveton написав:как пересчитать накопленное в размер пенсии в месяц кажутся скорее лишней возможностью для злоупотреблений поддерживающим систему, чем пользой. Мне всё таки больше импонирует простота. Ну будет какое-то количество "стрекоз" не озаботившимся накоплением самостоятельно. Из них минус те, кто работал вчёрную и поэтому и принудительно с них ничего не взяли. Действительно ли оставшимся нужно будет так много тратить на пособия, что тот фискальный орган окупится?
100% на пособия придётся тратить очень много. Сравнимо с тем, сколько сейчас на весь ПФУ, у которого большая часть расходов -- это минимальные пенсии и близкие к ним. Кстати, всякие "судейские-прокурорские", хоть и вызывают бурю возмущения своей несправедливостью, но с финансовой точки мало на что влияют. Повторю, если не заставлять принудительно откладывать, то к пенсионному возрасту почти ни у кого ничего не будет, и всем надо будет платить пособие. Пересчет накопленного в размер пенсии давно делается пенсионными фондами, это вообще не проблема. И да, накопленные на пенсионном счете средства (как добровольно, так и принудительно) должны быть собственностью и передаваться по наследству, а не как сейчас, чем раньше пенсионер отдал концы, тем меньше выплат от фонда. Просто с особым порядком доступа к средствам при жизни (будущего) пенсионера.
M-Audio написав:Повторю, если не заставлять принудительно откладывать, то к пенсионному возрасту почти ни у кого ничего не будет, и всем надо будет платить пособие.
"Спорит с викингом раввин, спор заведомо бесплоден" Эксперимент ставить надо. Но, вроде, очевидно, что расходы на пособия в первую очередь определяются его размером и условиями определения, что человек настолько нищ, что ему нужно что-то платить. Оно определяет расходы, как в моменте, так и в будущем (когда человек знает, что в старости за то, что он гражданин, его кормить будут не особо, он скорее всего всё таки почешется в сторону самообеспечения) Повторюсь, человечество почти всё время жило без принудительных отчислений в пенсионные фонды. При этом и государство на стариков не то, чтобы сильно разорялось и милостыню просить в старости практиковало скорее меньшинство, чем 100%.
M-Audio написав:Пересчет накопленного в размер пенсии давно делается пенсионными фондами, это вообще не проблема.
Само-то по себе в нашу компьютерную эру что угодно посчитать не проблема Проблема, как выбрать формулу, чтобы никто не обижался. Так-то и сейчас ПФ взносы за всю жизнь в пенсию пересчитывает. Но его методика у получающих именно пенсию, а не пособие или пожизненное содержание судей (тоже своего рода пособие), т.е. неявно ожидающих, что у ним возвращается то, что они в ПФ отчисляли ранее, восторга не вызывает. А как выводить ещё и размер обязательного взноса, для меня совсем загадка. Сейчас, как я понимаю, ничего не выводят и будущее на десятилетия не предсказывают, а тупо идут с обратной стороны: довольно отфонарно назначают, как сколько отчислять, так и по какой формуле выплачивать и пенсии и пособия и потом выполняют это движение средств, добирая из госбюджета столько, чтобы баланс сошёлся. Если ощущается, что добирать приходится как-то много, то формулы как-нибудь меняют.
moveton написав:Повторюсь, человечество почти всё время жило без принудительных отчислений в пенсионные фонды. При этом и государство на стариков не то, чтобы сильно разорялось и милостыню просить в старости практиковало скорее меньшинство, чем 100%. Ладно, есть и оптимистичная соседняя тема: "За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на мільйон", т.е. на десятую часть. Так глядишь всё равно украинцы останутся без пенсий, но по причине отсутствия пенсионеров и поэтому разогнать ПФ и отменить в него взносы ни к какой нагрузке на бюджет не приведёт.
А яка тривалість життя була 1-2 століття тому? Пенсіонерів зменшилось на 10% у порівнянні з початками незалежності, а дітей втричі. Одна надія на гуманних андроїдів, що запрограмують на турботу про старих homo.
flyman написав:По досягненні 50 років безробітними давати "базовий соціальний дохід"ю По досягненню пенсійного віку пенсію з ПФ.
Офигительный план. Осталось узнать где на него бабло взять, если с андроидами не сложится. Можно и без них, но тогда про "вистачає на прожиття" речи не будет. Что мы уже наблюдаем: ПФ даже с подпиткой может себе позволить пособие только в 57$, которое назначается в сильно более позднем возрасте (65 лет на сейчас) и далеко не всем. А предположительно дальше сборы в ПФ будут ещё меньше.
moveton написав:неявно ожидающих, что у ним возвращается то, что они в ПФ отчисляли ранее, восторга не вызывает.
Всё дело в том, что всё, что сейчас называется пенсией -- это, по сути, просто пособие, а так называемые "взносы в пенсионный фонд" -- это просто налог. Государство просто принудительно отбирает у граждан часть заработанных денег, чтобы раздать пенсионерам, в обмен на обещание платить в своё время уже этим гражданам такие же пособия, и при определении его размера как-то учесть количество отобранного у этого гражданина ранее. Кроме принудиловки сейчас и каких-то призрачных обещаний на будущее, нет ничего. Никакого влияния на размер отбираемого и на его распределение у гражданина нет, кроме единственного способа - уйти в тень. Разумеется, большинство недовольно. Если пенсионный счёт будет с точным балансом, с расчётами и понятным закреплённым законодательно планом выплат, то... большинство, конечно, тоже будет недовольно, но по крайней мере будет очевидно, что имеешь то, что заслужил исключительно сам. И, конечно, рассчитать, какую минимальную сумму нужно накопить к выходу на пенсию, чтобы денег хватило на выплату минимального дохода на определенный срок, связанный со средней продолжительностью жизни, вообще не проблема. Проблема сделать так, чтобы накопленное не было похоронено в очередном Freedom Finance, и чтобы не было съедено под ноль инфляцией. Вот именно это должно обеспечить государство, а не "кормить пенсионеров". Пенсионеры в большинстве и сами себя прокормят, если будет надёжный механизм накопления.