Як довго водії їздять на
одному авто в ЄС та Україні...

Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21

Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з’ясувати, в яких країнах Європи водії проїжджають найбільше і найменше кілометрів на одному автомобілі, як часто водії змінюють авто та автомобілів з яких країн варто уникати.

Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні (дослідження)
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21

В Україні врахували перекупів, тому в така статистика. Бо привозять биток, роблять за 3 місяці і продають, а зараховується як володіння
alex25747678
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:47

В Україні це бизнес, тому и статістика така
