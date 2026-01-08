|
|
|
Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Експерти з’ясувати, в яких країнах Європи водії проїжджають найбільше і найменше кілометрів на одному автомобілі, як часто водії змінюють авто та автомобілів з яких країн варто уникати.
Дивися повний текст Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні (дослідження)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100740
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21
В Україні врахували перекупів, тому в така статистика. Бо привозять биток, роблять за 3 місяці і продають, а зараховується як володіння
-
alex25747678
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 16:47
В Україні це бизнес, тому и статістика така
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|