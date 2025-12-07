На початку 2026 року в Україні планують запровадити низку важливих змін у сфері військової служби та соціального захисту захисників.
Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:11
Пропонуємо до обговорення:
А про примусово мобілізованих,обмежено придатних,дядьків 55+ забули? Контракт з ними не підписують,грошове забезпечення 20000,як сьогодні на такі кошти утримувати сім'ю?
