RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
5 способів, як не переплатити
за подарунки до свят

5 способів, як не переплатити за подарунки до свят
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:52

5 способів, як не переплатити за подарунки до свят

Пропонуємо до обговорення:
5 способів, як не переплатити за подарунки до свят

Дивися повний текст
5 способів, як не переплатити за подарунки до свят
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100571
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:52

Тут, наверное, как всегда, если есть время - то не стоит переплачивать, конечно. Но если времени абсолютно нет, то лучше делегировать создание, оформление и доставку подарков компаниям которые этим занимаются. Это сильно снижает стресс и разгружает. Традиция дарения подарков очень приятная и уже даже обязательная, но это требует столько энергии..
finuser480
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята:...
R2 » Пон 06 жов, 2025 14:13
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 14:13
finuser480
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні...
R2 » Пон 06 жов, 2025 13:56
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 13:56
finuser480
В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
R2 » Чет 13 кві, 2023 13:13
1 603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 кві, 2023 13:13
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6768)
06.10.2025 15:29
Ринок ОВДП (9846)
06.10.2025 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.