|
|
Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Колишній член ради Національного банку Віталій Шапран прокоментував ініціативу перейменування копійок в шаги. Він назвав кілька проблемних моментів, які не були враховані у законопроєкті.
Дивися повний текст Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові витрати — Шапран
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100573
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:38
З копійок випускається тільки 50 копійок ..всього одну монету перейменувати...хіба то дорого?
-
cepurnijdmitro77
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 23.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:07
Навіщо це? Це гонєво! Черговий деребан? Справжні таланти в нас - вишукувати все нову маячню для деребану.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22767
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор