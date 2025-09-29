|
НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України затвердив ключові ознаки, що визначають платіжну послугу еквайрингу, та вніс зміни до порядку валютного ліцензування. Це зроблено для узгодження правил з європейською практикою
Дивися повний текст НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові обов’язки для компаній
R2
Робот новин
Профіль
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45
На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
osanakhoruzha
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:57
osanakhoruzha написав:На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
Для кого зручно? Звичайна оплата по реквізитам
Faceless
Модератор
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:33
Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
osanakhoruzha
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:30
osanakhoruzha написав:Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
Мінімально зручно. Не треба нічого особливого, щоб автоматизувати введення реквізитів, але треба мати власні кошти на рахунку, відсутність комісії залежить від умов вашого пакету, бо не отримувач визначає комісію за переказ по реквізитам, ніяких плюшок типу кешбеків.
Добре, хоч тепер СЕП працює швидко, але якщо банк ще не налаштував миттєві СЕП перекази, це все одно може зайняти кілька хвилин - не порівняти зі швидкістю оплати карткою.
А переваги в основному для продавця, дешевше, ніж за еквайринг платити
Faceless
Модератор
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:17
Faceless
Так, ваша правда. Оплата без еквайрингу зручна насамперед тим, хто продає товар чи надає послуги. Але при високій вартості товару чи тих же послуг, і при великій їхній кількості - тут можна добре зекономити за відсутності еквайрингу. Мені сервіс зручний)
А якщо ви знаєте якісь гарні альтернативи йому, то поділіться
osanakhoruzha
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:12
osanakhoruzha написав:Faceless
Так, ваша правда. Оплата без еквайрингу зручна насамперед тим, хто продає товар чи надає послуги. Але при високій вартості товару чи тих же послуг, і при великій їхній кількості - тут можна добре зекономити за відсутності еквайрингу. Мені сервіс зручний)
А якщо ви знаєте якісь гарні альтернативи йому, то поділіться
Були варіанти до повномасштабної війни- через електронні гроші.
Наразі, як на мене, еквайрінг це таки найкраще, що є.
Так, за нього треба платити, але якраз при великих оборотах можна домовитись на індивідуальні умови аж до 0% ставки.
При цьому наявність терміналу охоплює більше покупців, які завдяки кредитним карткам купують більше (це вже психологія). Тож насправді є за що платити
Faceless
Модератор
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:31
Faceless написав:
При цьому наявність терміналу охоплює більше покупців, які завдяки кредитним карткам купують більше (це вже психологія). Тож насправді є за що платити
А если в дополнении к терминалу будет и удобная оплата по IBAN, то может ещё больше купят? Во всяком случае вряд ли меньше. А если ещё и цена будет ниже от карточной на те 2-3% комиса эквайринга, которые платит мелкий предприниматель, то даже большой популрностью моет стать пользоваться. Правда, у нас, вроде, низя в магазине ставить разную цену в зависимости от способа оплаты. Но почему-то в интернет-магазиах обычное дело писать, что за карту +3% от цены, а за пополнение счёта - нет.
moveton
