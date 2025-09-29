НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
- Оплата готівкою (без доплат): при отриманні. - Переказ на ФОП (+2%): Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження - Безготівкова без ПДВ (+5%): з ТОВ, ПП, ФОП (без ПДВ).
А на самом хотлайне ещё написано, что есть ещё вариант P2P переводом за те же +2%. Я встречал и варианты, когда оплата картой объявлялась, как с комиссией в 3+%, а через СЭП - без. Собсно, что далеко ходить: заплатить налоги картой в кабинете налоговой. Кстати, в последнем случае про эту комиссию даже не узнаешь, пока не заплатишь - подтверждение даёшь на чистую сумму налога и только после него обнаруживаешь проводку на сумму заметно побольше.
И мне почему-то кажется, что покупателю важнее сколько он в конечном итоге денег заплатит, а не то, что цена формально одинаковая и всего лишь за оплату картой будет "несущественная" комиссия.
Так то те саме. Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт. Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"