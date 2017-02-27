RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:07

  Успіх написав:Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти :lol:

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :lol:

Успіх, тобі виплатили кілька мільйонів - ти чого від цін очікуєш?..
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:23

ДумайТЕ!©(коли щось дурне пишете)

  Shaman написав:тобі виплатили кілька мільйонів
:shock:

Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!


Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш? :lol:
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:46

хоч трохи роззирнись від своєї егоцентричності. тобі виплатили, ще багатьом виплатили. я зараз не розписую, але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
