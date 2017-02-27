|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:07
Успіх
Успіх написав:
Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти
Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
, тобі виплатили кілька мільйонів - ти чого від цін очікуєш?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10076
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:23
Shaman написав:
тобі виплатили кілька мільйонів
Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!
Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8734
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:46
Успіх написав:
Shaman написав:
тобі виплатили кілька мільйонів
Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!
Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш?
хоч трохи роззирнись від своєї егоцентричності. тобі виплатили, ще багатьом виплатили. я зараз не розписую, але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10076
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2150
|13558847
|
|
|36381
|38042121
|
|
|7978
|23514476
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|