Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали
Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟
а пісні слабо писати?
З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю.
Bolt
Додано: Пон 13 жов, 2025 07:10
Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟
Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.
Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид.
rjkz
Додано: Пон 13 жов, 2025 07:25
Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.
Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.
ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.
rjkz
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:23
Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.
ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.
Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.
АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.
BIGor
Додано: Пон 13 жов, 2025 09:10
Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.
мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.
навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте
Shaman
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:34
Еміграція, заробітчанство
News from USA
(або "Хіба ревуть воли, як ясна повні?" (с))
Останніми днями в мережі розганяли дуже важливе для кожного українця питання про важку буремну долю далекобійників в США. Не обійшло це актуальне для кожного дописувача питання і Фінансовий форум України.
Я сьогодні вночі переговорив з першоджерелом - далекобійником, який мешкає в США не менше 10 років та всі ці роки реально не встає із-за керма авто.
Мій респондент виграв свого часу в Грін-кард-лоттері квиток у важке життя далекобійника.
Заважу, що в Україні займав дуже пристойну посаду якогось там директора якогось там підприємства, яке реально займалося виробництвом (тобто не "купи-продай").
Але ж ми знаємо: навіть якщо ти в Україні втюхував колегам по роботі або друзям
квартири, міжкімнатні двері або навіть дуже корисну металочерепицю, то в США ти побачиш РЕАЛЬНУ вартість свого розуму та своїх навичок в житті.
Ну що - нижче нічна (різні годинникові пояси із США) розмова - фрагменти переписки в Месенджері так як вона була. Жодне слово не змінено. Гадаю, ви звернете увагу на деякі цифри - вони дуже актуальні а деякі можна віднести до "інтимних" в США - такі питання зазвичай і НЕ задають, і на них НЕ відповідають.
Але я задав - тому що форум Фінансовий і тут потрібні не пустопорожні балачки, а треба вміти рахувати кожну копійку.
Я: А ось питання як до професіонала: повний інтернет якихось жахливих статей про те, що в США прямо розгромлено клас далекобійників. Що насправді?
Він: Ну розгромлений тільки тих, хто приїхав і не має статусу, просто, що ми в цьому середовищі крутимося і нам здається, що це все... кінець... але за фактом це тільки близько 8% від загальної кількості і то скасують права не відразу, а протягом 2 років, тому більше істерики ніж реальності, а так всі розуміють що економіка падає і така кількість траків просто не потрібно, тому чекати, американців більше ніж їсти, на траки не підуть.
Прикро, так, бо робота не вимагає навчання і мінімум мови, а зарплата 10к$ на місяць ... але роботи вистачає, а якщо в сім'ї обидва працюють на мінімалках 3500 - то це приблизно ті ж гроші, тільки вдома о 5 вечора, а не в будці, де спати лягаєш в новому штаті.
(Примітка: зверніть увагу саме на цей другий абзац. Крім того уточнення: в США найважливішим єж не колір твої очей, а твій СТАТУС, тобто те, як тебе бачить і ким вважає держава під назвою США).
Я: Логічно. А то прямо і на YouTube мовлять всякі російськомовні діячі, як все погано - типу платили людям по 1 $ за кілометр - і вони типу жили в олії та в вершках, не маючи ні статусу, нічого. А тепер типу іх ображають....
Він: Ну типу того... Жінка сказала мені так: "Якщо "що", якщо "що-небудь", то я хоч на роботу піду, смішно сказати: якщо піти у супермаркет "Валмарт" 3700 зі старту і вдвох, то 7400 для сім'ї на 4 особи "за очі", плюс "бенефіти" у "Валмарта" дуже дуже класні...
Я: Дуже цікава думка. Я завжди вважав і всім говорю: вчитеся та отримуєте освіту/кваліфікацію і житимете добре. Така цікава арифметика від вашої дружини.
Він: ХМ... Вчитися - так, але у мене дочка закінчує школу, хоче вступати в "Дюка", якщо пройде, то треба буде платити 12к$ на рік, а якщо ні - то 90к, на цій роботі потягну, а якщо на "Валмарт" вже складніше - потрібен буде кредит, потім син через 5 років закінчує, і я на друге коло 😂 якщо вступить - і саме як хочемо - на 12к$ на рік оплата - я можу "збавити оберти", бо в минулому році з 365 днів року 254 дні був у рейсах..... як би і не сильно напружувався, можна буде тоді ще менше працювати: наприклад, 1 місяць у дорозі, 2 вдома з жінкою....
(Примітка: "ДЮКА" - "майже жаргонна назва одного університету в США. Там є важливий нюанс про який пізніше).
Я: Я знаю, що це питання є неприпустимим в США, але задам дуже непристойне питання: "У пана (ім"я видалено) який орієнтовний дохід на рік? Я зустрічав думку, що якщо 60000+ то це вже «середній клас»?"
(далі буде: треба випити кави)
akurt
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:09
BIGor написав:
З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано.
Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.
Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній.
Gastarbaiter
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:42
akurt написав:
Я: Я знаю, що це питання є неприпустимим в США, але задам дуже непристойне питання: "У пана (ім"я видалено) який орієнтовний дохід на рік?
Коль мы подошли к обсуждению дохода, хотелось бы уточнить, на чьем траке пан работает?
По некоторым косвенным признакам возникло подозрение, что на собственном.
Сибарит
-
