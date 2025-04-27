RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Податок на оголошення»: OLX
розповів, як це вплине на...

«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на...
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 01:48

«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді розглядають законопроєкт № 14025. Проте OLX вважає, що він може створити проблеми для мільйонів українців, які продають вживані речі онлайн — не з метою заробітку, а щоб дати друге життя речам чи трохи заощадити в умовах економічної нестабільності.

Дивися повний текст
«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на українців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 01:48

> У країнах ЄС приватні продавці не підпадають під дію таких правил, якщо обсяг продажів не перевищує 2000 євро на рік.

Зато в Польше уже покупатель должен заплатить налог, если он у физика купил вещь дороже 1000 zl (235 EUR сейчас): https://www.infor.pl/twoje-pieniadze/po ... teczn.html Согласен, большая разница, что не продавец - цена от этого не увеличивается. Может подсказать депутатам, что так лучше?
moveton
Аватар користувача
 
Профіль
 
