«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на...
У Верховній Раді розглядають законопроєкт № 14025. Проте OLX вважає, що він може створити проблеми для мільйонів українців, які продають вживані речі онлайн — не з метою заробітку, а щоб дати друге життя речам чи трохи заощадити в умовах економічної нестабільності.
> У країнах ЄС приватні продавці не підпадають під дію таких правил, якщо обсяг продажів не перевищує 2000 євро на рік.
Зато в Польше уже покупатель должен заплатить налог, если он у физика купил вещь дороже 1000 zl (235 EUR сейчас): https://www.infor.pl/twoje-pieniadze/po ... teczn.html Согласен, большая разница, что не продавец - цена от этого не увеличивается. Может подсказать депутатам, что так лучше?