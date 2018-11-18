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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:54

  SILVER_UA написав:Свободные депозиты нынче не в тренде ?

Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки :mrgreen:
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.

ПС. Советую поглядывать на https://t.me/tabfinance, там дето раз в мес обновляєтся Актуальна порівняльна таблиця з депозитами з «вільним» рухом
Amethyst
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Те, за що нагинає НБУ і не може бути у тренді, хіба з відчаю.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 20:02

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

C 1 октября Мобильні заощадження в Ощаде — 4%, для зарплатников — 6%.
Ferlakur
 
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% на залишок по картках
остання на сьогодні версія

https://tabfin.pp.ua/pdf/deposit/19-09-2023.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:42

Обновилась таблица Cвободные деповклады.
Спасибо первоисточнику - тг-каналу TabFinance
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:15

Обновлена таблица Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:13

mustbe

поламалась таблиця
пуста і дата 1970 рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 04:24

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

12,5 % от Глобуса это конечно хорошо... только в примечании забыли указать сколько стоит обслуживание карты. (500,00 грн. (не застосовується до клієнтів, які здійснили оплату на умовах п.1.2.2.) , або0,00 за умови здійснення Торгових операцій3(за календарний місяць, що відобразились за рахунком) -30 000 грн. та більше.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:36

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Для пакетів послуг "Cappuccino" (онлайн онбоардінг): 10%, з 01.04.2024 - 8%
2XL
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