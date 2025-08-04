До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.
Дивися повний текст
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05
Де ви були вісім років? Чому гущенко досі не висіть на ліхтарі на Хрещатику?
|