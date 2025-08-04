RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
До кінця року держкомпанії
запустять 400 МВт...

До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05

До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.

Дивися повний текст
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100604
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05

Де ви були вісім років? Чому гущенко досі не висіть на ліхтарі на Хрещатику?
salvydas
 
Повідомлень: 181
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міноборони обіцяє повний перехід ТЦК в онлайн до кінця року
R2 » Вів 30 вер, 2025 06:56
1 475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 вер, 2025 06:56
volodymyr_yatsiv72
ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року
R2 » Суб 09 сер, 2025 20:16
1 533
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 сер, 2025 20:16
madkot
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
R2 » Пон 04 сер, 2025 16:36
1 735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 сер, 2025 16:36
madkot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4400)
27.10.2025 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.