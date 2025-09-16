|
Finance.ua: Як законно перемістити гроші з України в...
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:34
Пропонуємо до обговорення:
Готівка, рахунок, крипта?
Першим серйозним викликом для майбутніх власників нерухомості в Європі стає виведення коштів з України. Без належної підготовки існує високий ризик натрапити на труднощі на митниці, у банках, або з європейськими фінансовими регуляторами.
Дивися повний текст Як законно перемістити гроші з України в Європу для купівлі нерухомості
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:34
Хотілось би пояснень і деталей, коли це «купівля нерухомості» стала законною підставою для міжбанківського переказу грошей за кордон.
Під час війни НБУ встановив виключний перелік підстав. І «для купівлі нерухомості», такого пункту нема
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:51
Hotab написав:
Хотілось би пояснень і деталей, коли це «купівля нерухомості» стала законною підставою для міжбанківського переказу грошей за кордон.
Під час війни НБУ встановив виключний перелік підстав. І «для купівлі нерухомості», такого пункту нема
просто "текст немного по дэбильному написан")
в чем суть проблемы?
легально отправить деньги в ЕС?
физические или переводом на счет?
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:53
Прохожий написав: Hotab написав:
Хотілось би пояснень і деталей, коли це «купівля нерухомості» стала законною підставою для міжбанківського переказу грошей за кордон.
Під час війни НБУ встановив виключний перелік підстав. І «для купівлі нерухомості», такого пункту нема
просто "текст немного по дэбильному написан")
в чем суть проблемы?
легально отправить деньги в ЕС?
физические или переводом на счет?
На свій європейський рахунок)
Ну і зі свого ж рахунку в Україні , а то банк ресіпієнт збудиться)
