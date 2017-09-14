Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату. Даже о котором вчера еще никто не слышал. Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
_hunter написав:И как по заказу - исследование подъехало:
На коммунальные услуги и еду уходит более 70% расходов украинцев.
На расходы первой необходимости украинцы тратят 84% своего бюджета, это в 1,9 раза больше среднего мирового показателя (38%). Данная ситуация не устраивает украинцев, которые считают приемлемым тратить на базовые потребности не более 46% бюджета. Об этом говорится в исследовании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, пишет LIGA.net.
Фінгя це. В індії - 60%. Ви Індію хоч раз бачили "по телевізору". Точно живуть краще ніж ми.
А у тебя сколько уходит ?
То-то я смотрю, на дорогах не проехать, дворы заставлены авто ... мабуть ... на последние деньги куплены авто ))
У меня ржака, когда форумчане сидят в интернетах и вообще дупля не отдупляют, что происходит вокруг ))
"У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив. Водночас голова Росатому Олексій Ліхачов уже малює апокаліптичні сценарії: на станції 72 т активного палива. Пряме влучання - це другий Чорнобиль. Для Москви "Бушер" - це не лише політика, а й величезні гроші. Роботи призупинено. Іран навряд чи виплатить $600 млн боргу, а перспектива контрактів на нові енергоблоки вартістю $10 млрд просто випарувалася. МЗС РФ уже б'ється в істериці, звинувачуючи Захід у "кричущому нехтуванні безпекою". Поки на АЕС осідає пил, розвідки США та Ізраїлю провели операції "по мізках". 17 березня було вбито Алі Ларіджані - секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану. Його називали головним зв'язковим між Тегераном та Росією. 18 березня список поповнили міністр розвідки Есмаїл Хатіб та командувач "Басідж" Голамреза Сулеймані. Без цієї трійки новий аятолла Моджтаба Хаменеї залишається слабким і без зовнішньої підтримки. Росія в цій ситуації підважена навіть більше за Іран. Ларіджані був прихильником "контрольованої ескалації", що дозволяло РФ вести діалог зі США, фактично розмінюючи Іран на Україну. Тепер цей канал зв'язку перерізано." https://gazeta.ua/articles/politics/_ro ... ni/1246413
У ніч на 18 березня після повідомлення про обстріл залізниці на місце події виїхали дві бригади Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш)МД. Під час роботи медиків стався повторний приліт.
Про це повідомляє КНП «Чернігівський ОЦЕМД та МК – НТВСМ».
Вибухова хвиля пошкодила автомобіль екстреної медичної допомоги. Попри небезпеку для життя, медики не припинили роботу – бригади продовжили надавати необхідну допомогу людям і відпрацювали свою зміну до кінця. Після завершення зміни одному з парамедиків стало гірше. Він звернувся до лікарні, де під час обстеження було встановлено травму, отриману під час вибуху. Парамедик перебуває на стаціонарному лікуванні й отримує всю необхідну медичну допомогу.
Це звичайна практика рашистів - обстріл, коли приїзжают рятувальники та медики, повторний обстріл
Але у андрійка777 та інших корисних хом"ячків - росія ні до чого, це не росія, це все українська влада ...
Пишуть, що за вчора кацаповтрати становили 1710 осіб (200+300). Тобто якщо так щодня, то за 30 днів (місяць) це буде 51300. Хто там казав, що "Знищення 50 тисяч живої сили на місяць є стратегічною ціллю, яка має підірвати спроможність ворога вести наступальні дії та змусити Кремль до реальних переговорів"?
Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату. Даже о котором вчера еще никто не слышал. Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Не знаю, насколько точны результаты опроса, но, думаю, вы очень сильно ошибаетесь.
Та ладно, ви напевно далекі від простого народу. Якщо буде хоча б тиждень агітації і обговорення кандидатів(тобто чесні вибори) то Зеленський з тріском програє будь-кому. Саме тому ніяких виборів не буде(до закінчення війни), навіть не надійтесь.