Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.
Президент анонсував нові виплати для українців узимку
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20
В бюджеті діра 389млрд, а ця паскуда популізмом займається замість організації оборони країни.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:44
salvydas Что вы переживаете? Не раздаст людям так украдут чиновники все равно, и с обороны тоже .
