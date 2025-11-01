RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20

Президент анонсував нові виплати для українців узимку

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.

Дивися повний текст
Президент анонсував нові виплати для українців узимку
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20

В бюджеті діра 389млрд, а ця паскуда популізмом займається замість організації оборони країни.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:44

salvydas Что вы переживаете? Не раздаст людям так украдут чиновники все равно, и с обороны тоже :oops: .
