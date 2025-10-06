Укрзалізниця планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу «Інтерсіті» та вагонів СВ.
Дивися повний текст
В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лис, 2025 05:26
В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки
|