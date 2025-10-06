RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Tesla представила Model Y з
запасом ходу 821 км (фото)

Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:51

Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla у Китаї офіційно запустила у продаж Model Y Long Range Rear-Wheel Drive — нову «дальнобійну» версію популярного електрокросовера.

Дивися повний текст
Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100646
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може...
R2 » Нед 16 лис, 2025 10:28
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лис, 2025 09:46
matfer1239
ТОП-5 найгірших смартфонів (фото)
R2 » Сер 15 жов, 2025 23:43
1 905
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 жов, 2025 23:43
moveton
Kia створила дешевого конкурента VW Golf (фото)
R2 » Пон 06 жов, 2025 11:35
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 11:35
balta_laska

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.