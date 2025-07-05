RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україну накрила «безпрецедентна
житлова криза» — ООН

Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:45

Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок війни Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою».

Дивися повний текст
Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:45

Та ні, Україну накрила корупція і брехня одного який уявив себе імператором.
