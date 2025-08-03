RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Компенсації ВПО за втрачене
житло на ТОТ: як це працюватиме

Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:39

Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме

Пропонуємо до обговорення:
Із 24 листопада розпочинає діяти новий інструмент підтримки ВПО — надання допомоги за втрачене житло на ТОТ. Пояснюємо, як він буде працювати і як подати заявку.

Дивися повний текст
Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100661
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:39

Простий люд, з початку "повномасштабки", так і продовжить жити без житла, ваучерів і т.п.
settandrey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова...
R2 » Вів 04 лис, 2025 12:02
1 359
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лис, 2025 12:02
salvydas
Чим підтверджується право власності на житло: перелік...
R2 » Пон 06 жов, 2025 14:59
1 373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 14:59
Tat_888
Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на...
R2 » Нед 03 сер, 2025 10:30
1 794
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 10:31
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.