Finance.ua: Відтермінування виходу на пенсію: чи...

Але, щодо цього питання є чимало нюансів В Україні, за інформацією фахівців, працює понад 26% вітчизняних пенсіонерів, тобто більше чверті від загальної кількості. Експерти все частіше звертаються до теми, що українці, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на збільшену суму пенсії. Йдеться, приміром, про випадки, коли можна звернутися за пенсією пізніше 60 років і отримати до виплат певні надбавки за кожен місяць страхового стажу.
Есть предельно простой и житейски справедливый вариант: никаких откладываний. Когда там по правилам ПФ наступает момент выхода на пенсию, ПФ начинает её платить и индексировать, как безработному. При этом, если пенсионер продолжает ещё и работать, то ЕСВ работодатель напрямую выплачивает ему, а не ПФ, чтобы тот проявлял чудеса перерасчёта. Дальше пенсионер сам выбирает куда ему инвестировать получаемую пенсию и ЕСВ и это ПФ уже никак не касается. Понятно, что ПФ на такое в жизни не согласится, но помечтать можно
Шановнi, таке питання: Если пенсионер после 60-ти остался (или зарегистрировался) ФОПом, но не оплачивает ЕСВ (так как пенсионеры освобождены от этого), то будет ли учитываться "нарабатываемый" ФОПом дополнительный стаж при будущих перерасчетах пенсии ?
Як сплата ЄСВ впливає на пенсію? Прямо. Якщо ФОП сплачує внески регулярно та не менше мінімального розміру, то кожен місяць зараховується до пенсійного стажу для ФОП. Якщо ж сума менша, стаж рахується пропорційно або не зараховується взагалі.
Выглядит логичным. Как ПФ кормишь, настолько он тебе в будущем и благодарен (про всякие безвозмездные взносы, например, при покупке квартиры, не будем, чтобы не кусаться). А что пенсионер или ещё кто освобождены от обязанности вносить - это просто у них возможность остаться при своих.