Додаткова відпустка для УБД на 2 тижні: що треба знати
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:43
Пропонуємо до обговорення:
Військовослужбовці мають право на додаткову відпустку, передбачену Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», тривалістю до двох тижнів на рік, а для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — до трьох тижнів.
Дивися повний текст Додаткова відпустка для УБД на 2 тижні: що треба знати
