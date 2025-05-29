|
Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Уряду України з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих.
Дивися повний текст Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100666
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:04
Із цією вимогою слід, також, в Раду звертатись, щоб узаконили і не залишили приводу для зловживань!
FINlandia
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
