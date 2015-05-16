RSS
Ринок праці

Ринок праці
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:50

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  smdtranz написав:99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы

Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів

чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі

давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.

але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться ;)
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 22:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="5903378:smdtranz"]99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы

Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів

чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі

давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.

але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться ;)[/quote]ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена

зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена

зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників

Я взагалі не на ваш пост відреагував, бо по суті я з вами згодний. Можливо з певними нюансами, але спец в своїй галузі, що не лінивий і вміє (хоч мінімально) ладнати з людьми (хоча б не сраться і не відлякувати тих, з ким можна вести справи) матиме достойний заробіток. Медики, науковці (тут звісно прибіжить франт з ниттям), інженери, майстри - це принаймні по категоріям тих кого зараз згадав, кого знаю або особисто або опосередковано і хто досяг певних успіхів.
А отой приклад з чувака, який вперше в житті поцікавився рівнем витрат і доходів всього за пару тисяч км від Києва - ну хто йому доктор.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
  smdtranz написав:99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы

Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів


чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
Ну це початківець, і така сама картина буде у початківця хоч з ВО, хоч без. І якщо вже кілька років пройшло, скоріше за все, він попав на хвилі бурхливого росту років 4-5 тому. Щодо "всі такі" можливо в конкретно його бульбашці, але не загалом.

Зараз навіть хороші курси в кілька місяців і вартістю в пару тисяч доларів не те що не гарантують, а навіть не створюють високі шанси попасти в галузь, яка в глибокій кризі з 23 року і вимоги виросли колосально.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів

чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі

давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.

але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться ;)

Ну, чого ніде не вчать - вчать. Але так, формально не обовʼязкова в більшості випадків, хоча є навіть частина людей, хто отримує другу вищу, профільну.
Але надзвичайно багато кого працює там і з непрофільною ВО. Важливим залишається, скажімо так, загальний кругозір і певні специфічні, часто не технічні знання, які стають в нагоді при роботі з певними галузями.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:02

ШІ прийде - роботу забере

  smdtranz написав:kingkongovets

айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.

а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.

но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда
в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.

этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом

тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования

тільки це не для українських айтішників проблема.

P.S.
Забув ще нажахати що ШІ прийде - роботу забере.

P.P.S.
Чогось успішні мільйонери КРЖН переживають за українських айтішників, що аж в непрофільній темі зачинають флуд.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:13

Бігор2

  kingkongovets написав:в навздогін обговорюваної нещодавно теми, здивована рефлексія українського айтішника щодо прибутків колег в західній Європі

про те що в штатах донедавна звичайні компанійські тракери заробляли більше айтівців я тут писав вже давно

а майстри манікюру так і продовжують заробляти більше

Зображення

Це якийсь Бігор2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Айтішники Західної Європи якщо і працюють в бодішопах то в якості менеджерів вищих ланок. Інші працюють в місцевому бізнесі "для своїх", і все в них більш-менш добре, з сантехніками та таксистами конкукурувати не треба
Не постіть більше скрін цього бидлокодера
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:25

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше
