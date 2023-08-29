Авто в Україні

Hotab написав:Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?». Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.
спокойнее "доктор" , у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок
Ну так якщо «нєт карти», «нєт розуму», ще чогось «нєт», «єсть только кеш» , навіщо ти бігаєш дурачком за людьми в різних темах і ставиш однакові при*** питання «ти теоретик» ? Ти платиш кешем , виходить теоретик ти? Чи як?
це ж треба бути таким йолопом... а без райфа в мене 5 грн, а не вісім, а на кло 3 грн, і на всіх інших також щось є. і навіщо зараз тягати нал для розрахунків в магазинах, подобаються брудні купюри та залізо на здачу? чи хвороба каже що так тебе не відслідкують?
ОККО специфический "магазин" , почему только Райф? Мне зарплата приходит на карту другого банка 5 грн. в приложении нету, може у тебя "особые радужные" заслуги