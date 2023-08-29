RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:05

  Vadim_ написав:вы теоретик или пассажир троллейбуса? Нету на ОККО таких скидок уже наверное пару месяцев

С картой фишка от райфа есть постоянно. И сейчас есть.
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:11

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:вы теоретик или пассажир троллейбуса? Нету на ОККО таких скидок уже наверное пару месяцев

С картой фишка от райфа есть постоянно. И сейчас есть.



прикол в тому що це знають всі у кого є додаток і кто дійсно заправляється на окко...
можливо відповідь у самому питанні пана Вадима, він... "теоретик или пассажир троллейбуса".
ціни на зараз...

Зображення
Slon_Nosov
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:14

Re: Авто в Україні

Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?».
Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:38

  Hotab написав:Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?».
Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.

спокойнее "доктор" , у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок.
базовый 1 грн.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:40

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?».
Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.

спокойнее "доктор" , у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок

Ну так якщо «нєт карти», «нєт розуму», ще чогось «нєт», «єсть только кеш» , навіщо ти бігаєш дурачком за людьми в різних темах і ставиш однакові при*** питання «ти теоретик» ? Ти платиш кешем , виходить теоретик ти? Чи як?
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:45

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?».
Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.

спокойнее "доктор" , у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок


це ж треба бути таким йолопом...
а без райфа в мене 5 грн, а не вісім, а на кло 3 грн, і на всіх інших також щось є.
і навіщо зараз тягати нал для розрахунків в магазинах, подобаються брудні купюри та залізо на здачу? чи хвороба каже що так тебе не відслідкують?

Зображення
Slon_Nosov
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:54

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Вадік просто пропив мізки і якщо бачить щось , що не як у нього, верещить «ви теоретик?».
Коли пʼяний в хлам, питає « з якого окопу пишеш». В принципі це вичерпний перелік його лексики.

спокойнее "доктор" , у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок


це ж треба бути таким йолопом...
а без райфа в мене 5 грн, а не вісім, а на кло 3 грн, і на всіх інших також щось є.
і навіщо зараз тягати нал для розрахунків в магазинах, подобаються брудні купюри та залізо на здачу? чи хвороба каже що так тебе не відслідкують?

Зображення

ОККО специфический "магазин" , почему только Райф? Мне зарплата приходит на карту другого банка
5 грн. в приложении нету, може у тебя "особые радужные" заслуги
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:03

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:
  Slon_Nosov написав:на ОККО та інших може бути дисконт 3-8 грн на літрі, нема куди панікувати, гривня знецінилась на стільки що +-10 грн вже всім пофіг... 8)

приблизно як з долларом на табло в обмінці та по сайту після дзвінка... :roll:

вы теоретик или пассажир троллейбуса? Нету на ОККО таких скидок уже наверное пару месяцев


завжди дивували люди які не вірять в можливості інших...
тепер напиши що ти обісрався!
Зображення

пришли нам полный скрин а не отредактированное
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:08

Vadim_

Мне зарплата приходит на карту другого банка


Ти щось чув про перекази з картки на картку, чи ти «практик»?
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:23

  Hotab написав:Vadim_

Мне зарплата приходит на карту другого банка


Ти щось чув про перекази з картки на картку, чи ти «практик»?

бабушка хотаб шось рассказывала возле подъезда,но ничего не говорила про комиссии за переказ
