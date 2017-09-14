budivelnik написав:

ЛАД написав: Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля

ППерш ніж сміятись - ти просто задай СОБІ запитанняПерше - Скільки харківських парторгів замочив Ілько в 1939-1949 , що не ризикнув вийти з підпілля до 1991 ?Друге-Виходить Ілько з підпілля і питаєЩо в світі твориться?воюємо дідуА з ким воюємоЗ москалями дідуА де воюємоПід Харковом дідуФАЙНО ХЛОПЦІ ПРОСУНУЛИСЬ....Третє - спроба применшити заслуги кожного конкретного Українця - якраз і показує гниле нутро москаля...Таке просте питанняСкільки у відсотках в російській імперській армії було українців ?Якщо хтось скаже що менше 10% - то з нього буде сміятись останній москаль..Але тоді питанняТак Україну нам подарував Ленін/Сталін у розмірі 600 000км2Чи вкрали царато/комуняки , бо педерація зросла десь на 16 млн км2 під час вієн участь в яких у війську царату/комуняків -приймали УКРАЇНЦІ..То може якби педераційники допетрали що 10% війська мають отримати 1,6 млн захоплених територій а не 0,6 млн.. - тоді б може не насміхались і вибачались за те що вкрали Кубань і Зелений Клин.