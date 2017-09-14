RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?

Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".
Их планы очень хорошо видны по началу войны.

Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:08

мешти

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? :lol:

Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні :)

Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.


https://www.pisni.org.ua/songs/417737.html

Я видів, же на краківскькім базарі
Жиди файні мешти продавали
Я хтів би с, аби ти мала такі самі
То врешті ми з тобов сі змільдували

Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вкотре дивуюсь ...

Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини

Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
