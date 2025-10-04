RSS
7 років застосунку ПУМБ —
7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49...
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:06

7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49...

Пропонуємо до обговорення:
ПУМБ святкує День народження свого застосунку — і дарує клієнтам вигідні бонуси, від яких неможливо відмовитись!

7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49 нових смартфонів
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:06

Це фікція! Ніяких бонусів ані мені, ані тому, хто мене запросив не нарахували, хоча всі умови було виконано. Спочатку годували завтраками: зачекайте 5 днів, потім - 31 день. Через 31 день після виконання умов акції, взагалі почали ігнорувати. Беруть 3 дні на вирішення питання й зникають. На повторні звернення в службу підтримки радять знову почекати 31 день. Жахливий банк, жахливий додаток, зовсім не виконують своїх зобов`зань!
oslikua
