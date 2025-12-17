Що ми маємо нині?
Війна, війна, війна... І всіляка інша чортівня...
Де гроші можуть перечекати кілька десятиліть?
Україна таки ж дає деякі можливості:
* ОВДП. Три валюти.
* Нерухомості всілякі.
* Золотів накупитись.
* Ще щось? 🤔
ОВДП і справді добре працюють вже два роки.
Особливо гривневі. Особливо останній рік.
Табличка, якщо рахувати по ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1% у 2024 і 11% у 2025
Спочатку, до жовтня 24р., вони ще ніби намагались вдавати ринковість (точка відліку 1.1.24р. -- після завершення землетрусу від обвальчику гривні у 23р.)
Але потім НБУ ніби порішив: “танцюють всі” -- і цілий рік так і було. Лише останні пару місяців трохи пригальмували.
Ще цікаво, що чітко видно прив`язку саме до долярів. 😳 Хоч вже майже рік Україна до долярів ніяким боком. Майже вся допомога з Європи ж(?), поки Трумп тішиться “я ні копійки не дав”... 🤦
Але, так чи інакше -- гривневі ОВДП наразі значно випереджають валютні. “Зайві” 4-5% річних у валюті (та навіть усі 10%, якщо 24р вважати фальшстартом) -- то таки неабищо. Перегнало, мабуть, навіть світову фонду як і у 2019 (бо у фонди, завдяки весняному цирку Трумпа -- приріст і досі слабенький).
Але чи довго може тривати увесь цей “атракціон небаченої щедрості” гривні? Прогноз на десятиліття. 😂😹
Бо чому, напр., Сенс перезбудився, коли виводив з нього до 300тис за місяць? Почав волати про “постанову НБУ #110” і “документи про надходження на рахунки”. Які надходження? 😨 Це ж мало називатись “відходження”. 😁 Поки що взяли форму ОК, але все одно пригрозили -- “якщо все це неподобство знову буде, то йдіть реєструйтесь наново через ДіЯ”.
Отже, ОВДП -- це ризики не лише курсові/дефолтні..., а, можливо, і ліквідності -- навіть за умови збереження державності...
Нерухомості -- особисто мені їхнє майбутнє взагалі незрозуміле...
І навіть не через ракети, дрони та інші паскудства нікчемних, мерзенних сусідів.
Але ж в Україні вже 4й рік “нема кому” замінити нас у війську. То чому є надія сподіватись, що завтра-позавтру всі нерухомості не опиняться в, скажімо так, “юрисдикції мишебратьєв” з усіма витікаючими наслідками (репресії як свідомих українців, так і всіх хто навіть випадково був у СОУ, чи родичів, та й узагалі всіх-всіх -- хто матиме майна більше, аніж трушні комнезамівці, бомжі простонародною...)
Але за умови збереження державності і такої-сякої підтримки союзників -- великого обвалу не мало би бути, мабуть?
Золота цього року перейшли цікаву психолог.межу.
Їх знову легше носити, аніж папер.гроші. 😳
100$ купюрка ≈ 1грам. А грам золот вже ніби й дорожчий аніж 100$ і навіть 100€...
Європа додатково стріляє собі у ногу виводячи з обігу 500€. І що там з 200€ буде? 🤔
Лише велика маржа і думки про поточну дещо забульбашкованість курсу золот -- можуть ще стримувати тили від заміни паперу на метали? 🤔 Або хоч би заміни на якісь GLD etf-ки, якщо тримати золоти ніде, але і віра у папер.гроші слабшає...
А може не таке вже забульбашковане, бо 10тис.тонн -- це ~1трлн$ І якщо за історію людства і справді було добуто лише 218тис.тонн -- то це всього 22трлн$, що разів у 5(?) менше аніж гроші світу.
Та і за кордон простим способом можна вивозити ніби лише 10тис.валюти, але аж пів.кг металу (що нині вже аж в 5 разів дорожчий)...?
Завжди є ризик, що почнуть добувати якось мільйонами тонн з морської води, але краще вже так, аніж постапок у книзі “Мальвіль” Мерля -- там золота вже не мали ціни. А лише коні, упряж, інструменти, тварини... Сподіваймось, що не доживемось до такого.
Світ.
У світ нині без перешкод, і з комісією до 1%, можна виводити єври на Genome:
0.0% -- Райф, але лише до кінця грудня, мабуть.
0.4% -- Альянс (бо там ще і кешбек).
0.9% -- Глобус, Пумб.
1.0% -- Прив, Моно, БВР.
7 банок, тобто майже 700тис тиловикам (і підняти ліміт у Genome вище 10тис.), і від 350тис якщо у війську й не маєте доступу до банок-обмінок-барів-ресторанів-борделів...
Потім лише 0.02% переказ 5000€ на IBkr.
Акції й ETF
При купівлі акцій -- комісія від 0.05%. Перейшов з fixed на tiered, аби не платити мін.3€. Але здивувало, що коли купував на ibis2 на суму понад 3000€, то один раз вийшло 0.05% (за exus), а другий, за пару днів -- 0.055% (за sppw).
І ще буде плата за обслуговування etf.
От джеміня пише, бо на ibkr наразі чомусь вже не бачу де те TER написане:
“
Фонд (iShares) Тікер (приклад) Ринок/Стратегія TER (на рік)
iShares S&P 500 UCITS ETF SXR8/IUSA Акції США (широкий) 0.07%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EXUA/IMEU Акції Європи (широкий) 0.12%
SPPW (0.12%) є дешевшим за IWDA (0.20%) на 0.08% на рік. На великих сумах і довгому горизонті це може бути вагомою перевагою на користь SPPW.
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF IXUA Світ без США (широкий) 0.15%
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF WDEF Оборонний сектор Європи (тематичний) 0.40%
”
(шукав лише акумулючі фонди, втім вже трохи вляпався і в зафікс.прибуток -- % на залишок клята ibkr-ка нарахувала... небагато, чверть єври, менше НМДГ, але х.з. чи не треба і такий мізер подавати в податкову... 🤦
Вважатимемо, що світ (а особливо розвинений) -- це апріорі добре, але ж у які частини світу краще вкладати?
Бо я позаписував % вагу кожної частини світу для кожного купленого etf, і отримав у сумі, що на Штати у мене вже припадає менше половини... Але чи розумно це?
І от тоді пішов питати Джеміню...
Сказала, що я агресивний і важкий... Падла:
Визначте Співвідношення (Алокацію)
Тут і криється ваш головний вибір. Класична "пасивна" алокація відображала б поточну ринкову капіталізацію (приблизно 70% США / 30% IXUA).
Проте, ви можете вибрати інше співвідношення, залежно від ваших поглядів на ринок:
70% США (CSPX) / 30% IXUA: Близько до пасивної алокації MSCI World.
60% США (CSPX) / 40% IXUA: Збільшення частки неамериканських ринків, очікуючи, що вони можуть "надолужити" зростання.
50% США (CSPX) / 50% IXUA: Агресивне збільшення частки інших ринків (це вважається "важкою" алокацією на інші ринки).
Але може і справді важкий? 🤔
Вже чотири роки майже не ходив у гори і не зганяв жирок... 😒
Перепитав ще раз, яка країна зможе не здохнути у майбутті, то воно насипало купу невиразної інфо:
》в акції яких країн безпечніше вкладати у 2026, з урахуванням безпекових ризиків небажання багатих людей розвинутих країн воювати за свої країни..?
“
Питання інвестування в акції з урахуванням геополітичних ризиків та соціальних факторів (небажання воювати) є складним, але важливим для формування портфеля.
Оцінюючи, в акції яких країн безпечніше вкладати у 2026 році, слід звертати увагу на країни, що традиційно вважаються «тихими гаванями» з низькими геополітичними ризиками та сильними економічними засадами.
🛡️ Країни з потенційно нижчими ризиками
З огляду на пошукові дані про безпечні напрямки та загальновизнані інвестиційні орієнтири, до таких країн часто відносять:
Швейцарія 🇨🇭: Історично нейтральна країна з потужною та стабільною фінансовою системою. Її акції (наприклад, у фармацевтиці, фінансовому секторі) часто розглядаються як захисні активи.
Скандинавські країни (наприклад, Норвегія, Швеція) 🇳🇴🇸🇪: Відомі політичною стабільністю, високим рівнем життя та розвиненою економікою. Хоча вони є членами НАТО або тісно співпрацюють з Альянсом, їх географічне положення та високий рівень соціальної злагоди можуть знижувати внутрішні соціальні ризики, пов'язані з "небажанням воювати".
Австралія 🇦🇺 та Нова Зеландія 🇳🇿: Географічна віддаленість від основних гарячих точок та стабільна демократія роблять їх привабливими. Хоча вони є союзниками США, їх участь у потенційних військових конфліктах зазвичай є менш прямою, ніж у європейських країн.
Канада 🇨🇦: Політична стабільність, сильні економічні зв'язки зі США та відносно менша військова роль у світових конфліктах, порівняно з деякими іншими країнами G7.
Японія 🇯🇵: Незважаючи на географічну близькість до регіональних напружень, це економічний гігант з унікальними інвестиційними можливостями та відносно обмеженою військовою активністю поза самообороною.
🔑 Вплив соціальних та геополітичних ризиків
Виділений Вами фактор «небажання багатих людей розвинутих країн воювати» може інтерпретуватися як ризик, що:
Геополітичні конфлікти можуть бути менш імовірними у формі прямих "великих війн", або
Держави можуть покладатися на високотехнологічні військові рішення, приватні військові компанії, або економічний/санкційний тиск, замість масової мобілізації, щоб уникнути внутрішнього соціального невдоволення.
Нестабільність може виявлятися у формі внутрішніх соціальних конфліктів, протестів, економічної нерівності, або кіберзагроз, а не класичної війни.
Якщо ця тенденція посилиться, то інвестиції можуть бути більш безпечними в акції компаній, які:
Надають послуги для "життя вдома" (технології для віддаленої роботи, розваги, електронна комерція).
Працюють у сферах, захищених від прямої військової дії (наприклад, біотехнології, деякі IT-сектори).
Займаються виробництвом "захисних" активів (наприклад, золото, інфраструктура, енергетика).
💡 Загальні інвестиційні стратегії в умовах ризику
З урахуванням підвищеної невизначеності на світовій арені, найбезпечнішим підходом є диверсифікація:
Диверсифікація за країнами: Не кладіть усі яйця в один кошик; розподіліть інвестиції між кількома стабільними регіонами.
Диверсифікація за активами: Розгляньте інвестиції, що традиційно вважаються безпечними активами (золото, деякі суверенні облігації, нерухомість у стабільних регіонах) на додаток до акцій.
Секторна диверсифікація: Вкладайте в компанії, які демонструють стійкість до економічних спадів та геополітичних потрясінь (наприклад, охорона здоров'я, комунальні послуги, оборонний сектор у країнах з високими військовими витратами).
Важливо: Прогнозування на 2026 рік містить високий ступінь невизначеності. Ця інформація не є індивідуальною інвестиційною порадою, і перед прийняттям будь-яких рішень необхідно проконсультуватися з фінансовим радником.
Чи бажаєте Ви, щоб я провів пошук щодо конкретних галузей у цих «безпечних» країнах, які можуть бути стійкими до геополітичних ризиків?
Але це трошки схоже на галюцинації... 😒
Що скажете, панове фінансові радники?
От яка, справді, Швейцарія, якби путлєризм увірвався у Європу? То ж не німці -- які шанси, що ця скажена звірота зупиниться перед якимось там нейтралітетом? 🤔
А Норвегія з сухопут.кордоном до московії і жирним життям населення?
А Японія, яка фактично у фокусі лінзи найзвіротнішої тріади в історії людства (московія-китаянщина-кндр, причому кндр може і ядерку кинути, бо у неї “є справка, шо вона больная на всю голову, і їй все можна...” 🤦)
Можливо, варто, все-таки, фокусуватись більше на фонд.ринку США? В т.ч. і на його GLD індексах зі сховищами в самих США?
Виходячи з ідеї, що у суч світі мають значення (крім двох прекрасних океанів) передусім витрати на оборону? 🤔
І от ЄС не вражає чомусь у цьому питанні:
“
Показник Значення (орієнтовно на 2024 р.)
Сумарні оборонні витрати країн ЄС понад €290 млрд
Кількість країн НАТО (в ЄС), що витрачають 2%+ ВВП 23 з 32 (більшість членів ЄС)
Зростання порівняно з 2023 роком ~10-15%
”
(Джеміня)
Їм війна вже стукала в двері, а у них витрати втричі менші аніж у США... 😳🙀😱 А нові дані навіть шукати страшно було, і недарма...:
“
Європейський Союз (27 країн): Прогнозовані витрати на 2025 рік становлять приблизно 381–392 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році ця сума складала 343 млрд євро.
”
Цілих 50мільярдиків додали...
Це вже премія Дарвіна, чи її вручать “трішечки папізже?” 🤦
Та й графік фонду wdef (Оборонний сектор Європи(!), на хвилиночку) показовий:
І це ще не видно сьогоднішнього незрозумілого обвалику...
Аж понад три млрд зібрали за майже повний рік... Це десь так “аж” по 6€ з кожного жителя. З мене набагато більше... 😒
Чому і досі не 300млрд замість 3+? Чому і досі у кожному містечку не працюють цехи збирання дронів? Хай навіть десятки мільйонів дронів швидко зметуть нечисть кудись за Урал і закінчать війну -- вони ж і далі можуть бути корисні (в с.г. і промисловості).
То яке може бути виправдання такій загальмованості Європи? 🤔
От часто від багатьох чую критику “Трумп такий, Трумп сякий...”
Але який він має бути? Коли бачить, що США витрачає на оборону втричі більше аніж Європа, у якої ще і населення ~1.5х, і війна вже гупає рогами їй в двері?
Якими іншими копняками він мав би змусити всю ту Європу отямитись? 🤔
І