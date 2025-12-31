Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

А ще кумедний допис бачив десь від криптерів. Вони думають, що всі ті трлн у золотах мають колись почати валитись, і всі побіжать з ними в крипти... 😂😹
Ціни метал. брав тут:
Вони там є і у текст.формі.
Дещо специфічно: “Monthly Closing Price”. Чому так? Чому не середнє за місяць?
Але “маємо те, що маємо“...
Потім порахував середнє за 12міс:
Дата. Золото. Срібло. Зол./Ср.
2025-12-01 $3 490,14 $42,14 82,83
2024-12-01 $2 404,58 $28,13 85,49
2023-12-01 $1 953,69 $23,58 82,86
2022-12-01 $1 798,96 $21,67 83,01
2021-12-01 $1 792,73 $24,97 71,80
2020-12-01 $1 784,66 $20,80 85,81
2019-12-01 $1 405,33 $16,36 85,89
2018-12-01 $1 265,60 $15,64 80,93
2017-12-01 $1 269,34 $17,24 73,64
2016-12-01 $1 249,98 $17,13 72,96
2015-12-01 $1 151,95 $15,51 74,25
2014-12-01 $1 256,25 $18,76 66,97
2013-12-01 $1 399,56 $23,53 59,48
2012-12-01 $1 679,83 $31,63 53,11
2011-12-01 $1 567,96 $35,56 44,10
2010-12-01 $1 230,75 $20,51 60,01
2009-12-01 $982,65 $14,77 66,53
2008-12-01 $880,21 $14,98 58,78
2007-12-01 $704,68 $13,51 52,15
2006-12-01 $611,54 $11,83 51,68
2005-12-01 $448,98 $7,39 60,74
2004-12-01 $409,81 $6,69 61,29
2003-12-01 $367,63 $4,95 74,29
2002-12-01 $312,86 $4,61 67,94
2001-12-01 $271,13 $4,39 61,81
2000-12-01 $276,68 $4,91 56,41
І таки стало цікаво, чому від нас останнім часом стали відкуповуватись меншою кількістю як золотників так і срібняків?
З інфляцією долярів це не може бути пов`язане, бо та від листопада 99р. -- всього 1.93
Втім, зі сріблом все ж щось таке і мало статись, бо як бачу, в останнє десятиліття воно чомусь дуже вже нетипово відставало від золот:
Та і зростання золот якось не дуже вражає за останні сорок років...
Хоча, можливо, то зависока база порівння, бо там десь якраз у 1981 був максимум металів?
Але хай там як -- цьогорічне зростання хіба що ледь-ледь виправдало десятиліття простою з 84 і аж по 2003, а для срібла -- взагалі по 2005, а з корекцією інфляції взагалі х.з. ще скільки років треба додати.
Бо від лиспопада 1984 по 2025 -- доляр впав у 3.1 рази...
На тому ж таки сайті є дані і для SP500.
Теж взяв їх за ті 4 десятиліття.
І порівняв із золотами-сріблами:
І це таки цікаво...
У 84р всього 21 срібняк або менше половини золотого просили за одне SP.
У 2000 вкінець всі показились -- понад 5 золотих або 292 срібняки... 😳🙀😱
Внаслідок чого були вирвані роки SP аж по 12-13рр. І ще трошки на інфляцію...
Далі, після 2008р, вже золота трошечки загнались і їм зробили вирвані роки аж по 19-20рр. І ще кілька на інфляцію...
У 25р. знову було схоже, що повторюється мутне співвідношення метал/SP як і перед 2000, але цікава гра Трампів, Бафетів та інших -- пригальмувала фонду, і підштовхнула метали, які й так вже відстають майже 4кратно за ці 4 десятиліття... 🤦
Можливо, добряче заробили і для себе, але ж мабуть таки змусили людей диверсифікуватись, і якось врівноважили ринки.
Абс.показники і справді мають страшнувато великі значення.
Але добре, що хоч відносні пішли у блідішу зону (для найбільших, багатотрильйонних активів).
І ще й така активна діяльність на тему припинення війни -- що більше умов путлєр ставитиме проти пропозицій значимих людей світу, то більше буде схожий на лайно, що і треба було довести.
Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...
А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...