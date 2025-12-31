Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Додано: Вів 20 січ, 2026 20:13

Оборонна промислововість Зах.світу -- це все що відокремлює нас від фашизмів-тоталітаризмів московії, китаянщини, талібанщини...І це таки оборона.Зах. світ вже давно, понад 3/4 століття не нападає на всіляких нещасних зулусів. Лише на тоталітарн. потвор...Але після дивовижного ривка останнього місяця -- оборон. активи почали заспокоюватись, схоже.Або ні.Вчора, ще до відкриття амер.ринку -- падає все, амер.фонда найбільше, а оборонка (у мене суто європ. wdef (3.33млрд) -- росте і росте... 23.5% було, за якийсь нещасний 1міс. 🤦 Нині таки менше.Всі критикують Трумпа. Але мені здається, що він дуже бадьорить розніжену Європу.Був час просити їх тратити хоч би по 2% на свій, трясця, захист.Тепер вже час показувати чому саме треба тратити. Для особливо тупих. Яким 4 роки важкої війни в Україні недохідливими були...Але, разом з тим, є і враження, що варто тримати гроші в режимі очікування -- на випадок чергових цікавих вибриків Трампа.Вони ж мають ще бути... Вони не можуть не були.... 😂😹На геномці тримати, наприклад. Бо в ibкr якась надто щедра душа, капає потім центами навіть якщо було менше 10тис, і думай тоді чи треба те подавати в податкову... 🤦Отже,От зустрів в інеті те ж саме, що і мене дивувало про ціни амер.фонди:Інші люди теж у роздумах, чому амер.фонда так відстає від світу, Європи ті інших передовиків ударної праці... 😂😹У цих людей все у долярах, мабуть.Я писав у єврах. Бо все тепер у єврах роблю. І перекази, і купівлі акумулючих etf, і основна валюта ibkr.А от стаття українською про амер.ринок:Пишуть, що у 2025 він відставав від 93% країн світу!Але жЦіна у єврах майже не виросла за рік (лише 3-4%), крім як у хеджованих фондів (які мають сенс, мабуть лише, у розрахунку на подальше падіння доляра).Купувати все те, що понавиростало мало чи не в рази, амерів ігнорити, а коли і вони виростуть, то тоді вже бігти і їх купувати? 🤔 Цікава ідея, дякую, дуже дякую. 😂😹Але, мабуть таки, докуповуватиму амерів не чекаючи. І може вийду навіть на 70% алокацію? 🤔Ще й торг.баланс США виправляється:Ще десь зустрічав таку інфографіку, про розподіл фонд.капіталізації між країнами світу:У Штатів лише на 3.5% менше від половини. 😳Хоча економіка їхня (номінал) -- ледь більше чверті світової (І співставна з ЄС, якщо вірити старішим даним в укр.версії вікі:Але витрати Штатів на оборону -- от що справді вражає.І хоч що нині творить Трумп -- але інвестиції в Штати мають вигляд найзахищеніших (і “двома прекрасними океанами”, і їхньою оборонкою, і, зрештою, їхньою правовою системою).Ще захотів дослідити вагу Штатів у MSCI World Index і завантажив із justetf педеефку:Fact Sheet Equity 31 December 2025ISIN IE00BFY0GT14Index Name MSCI World IndexIndex Ticker NDDUWI(sppw на німец.біржі)Вагові частки країн не такі, як на сторінці justetf.Взяв для розрахунків з документу. В ньому мали би таки бути точніші:І ще взяв з англ.вікі інфо про ВВП у світі.І додав до них MSCI World Index:У фонді розвинуті країни із сумарним ВВП майже 55%.У Штатів частка ВВП під 48%, але у фонді 72%! 😳Деякі країні дуже позанижували. От за Австрію “вашє абідна” 😂😹У минулому році ставка на Штати взагалі не спрацювала. Але, можливо, буде і на їхній вулиці свято.То таки докуплюсь США. Вся надія на Трумпа -- може якраз добряче вальне ціни під кінець місяця.Є, звісно, і фін страшилки.Півторасторічної давності, й причому, на 2025, а не 2026, якщо судити з коментарів.Але ж у 2025 якраз і був пан Трамп та його тарифи...“Матриця”, але з пророцтвами з 1875. Невже саме на таку ми заслуговуємо? 🤦А от про дорогі метали -- прадавня, хоч і не настільки, інфо про хім.елементи на Землі:І хоч цій інфо вже понад півсторіччя, але таки відбиває бажання купувати pd, pt, au, ag...Хоч історично вони й бували в 3-4 рази дорожчі (відносто sp500, див. таблиці вище на сторінці), але нині вже не такі вже й дешеві (відносно) як у 2000му, 4-5рр, чи навіть 18, 21-24рр.Взагалі недешеві після 25р.І х.з. які прориви у видобутку можуть статись у майбутні десятиліття?Бо якщо світ воюватиме, то це ж буде черговий виток скаженого наук.техн. прогресу... І до чого він допрогреситься -- важко і уявити. Он японці у відповідь на рідкісноземельне і рідкіснопадлючне ембарго китаянців -- пливуть кудись на великі глибини вивчати можливість видобутку серед осадів...А от про мінерали ГренЛандії: