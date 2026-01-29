budivelnik написав:біціглі - велосипед , бі це повязане з ДВА (напевно ще латина) ціглі (щось повязано з ногами) гачі (ногавиці, мешти) - взуття
біціглі це від угорського bicikli, яке в свою чергу скоріш за все запозичене з англійського bicycle. Не здивуюсь якщо в окремих місцевостях Закарпаття воно прямо запозичене з англійської, через хвилі массової міграції в США в кінці 1800-х та початку 1900-х. Тому що крім цього є багато слів які називаються по англійські / німецькі, через те що люди просто уяви немали як цей предмет назвати (на той момент сумнівно що в когось в Австроугорській імперії чи в Чехословацькій респубіліці вдома валявся словник української мови ). Наприклад парасолька - амбрела, шкарпетки - штрімфлі (нім.) та інше
І гетьман запозичення з німецької. Мова це жива структура
Кремль панікує через студентське невдоволення. Вербування студентів маскують як "добровільне". Університетам нав’язали план мобілізації 2%. Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. https://glavred.net/world/u-rf-primusov ... krnet_news А шо сталося? М25-60 вже не вистарчає в країні з населенням 140 млн?
fler написав:Кремль панікує через студентське невдоволення. Вербування студентів маскують як "добровільне". Університетам нав’язали план мобілізації 2%. Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. https://glavred.net/world/u-rf-primusov ... krnet_news А шо сталося? М25-60 вже не вистарчає в країні з населенням 140 млн?
А є стаття у руцькоязичному секторі нету і краще навіть з доменом .ру щоб з їхньої крапки зору на цю подію подивитися?