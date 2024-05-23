RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Причини відмови в іпотечному
кредитуванні за програмою...

Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:36

Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.

Дивися повний текст
Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою «єОселя»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100713
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:36

Єоселя чергова брехня від держави та політиків - програма дозволяє збагатитись ще більше саме забезпеченим, а вчителям, лікарям ніхто той кредит не видає - хто б сумнівався, перевірено особисто, розказують оде витрачають час, а як до справи доходить - "ой вибачте ваш дохід недостатній"
kukharsimi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні
R2 » Чет 20 лют, 2025 12:13
1 1016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2025 12:26
konstantin kirovograd
Демограф назвав причини масової еміграції українців за...
R2 » Пон 16 вер, 2024 08:34
2 1080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2024 19:14
lotec777
ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
R2 » Чет 23 тра, 2024 16:46
2 1435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2024 09:18
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5220)
29.12.2025 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.