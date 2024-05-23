|
Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою...
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.
R2
- Робот новин
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:36
Єоселя чергова брехня від держави та політиків - програма дозволяє збагатитись ще більше саме забезпеченим, а вчителям, лікарям ніхто той кредит не видає - хто б сумнівався, перевірено особисто, розказують оде витрачають час, а як до справи доходить - "ой вибачте ваш дохід недостатній"
kukharsimi
