У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок

Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році в Україні запустять єЧек — національний електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:09

Шановні читачі, на Вашу думку, які ризики або мінуси Ви бачите у впровадженні «єЧеку»?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
