RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Де живе Маск: скільки
коштує будиночок «контейнер»

Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:33

Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск живе в доволі незначному за об’ємами будинку-контейнері моделі Boxabl Casita, площа якого складає не більше 37 кв.м. Всередині житло нагадує студію.

Дивися повний текст
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100720
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох...
R2 » Суб 03 січ, 2026 18:16
2 730
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 січ, 2026 18:38
zvenger1983
На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України...
R2 » Сер 17 гру, 2025 19:54
1 520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 гру, 2025 19:54
moveton
Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
R2 » Сер 17 гру, 2025 07:26
1 502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 гру, 2025 07:27
bychokvalj409

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (134)
04.01.2026 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.