У Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:38
Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році українська освіта зробить крок до повної цифрової трансформації: штучний інтелект стане асистентом учителя, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим.
Дивися повний текст У Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100727
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:38
Я понимаю все ну блін Поч нізя мрійки типу в гроші перевести або хотяб на їжу позволит
z94543319
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
