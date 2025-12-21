|
|
|
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні десять років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.
Дивися повний текст Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
R2
Робот новин
Повідомлень: 100732
З нами з: 14.05.04
Профіль
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53
Не всі доживають до такого віку, а хто дожив не кожен дійде до паспортного столу
o_lysyukvenbest
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:24
А Ви спробуйте відгадати для чого таке нововведення ? Це зобов'язує усіх кому за 65, іще раз сплатити їхній державі за новий паспорт ! Хай як, та все ж здеруть, і навіть на пенсіонерах, котрих вони вже пограбували !!!
valera_po_a
Повідомлень: 2
З нами з: 03.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:41
А де паспортний стіл з реєстрацією громадянства- Українець? Куди звернутись, не підкажете?
vadimmyagky61
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:32
Це не паспорт громадянина, а тимчасова посвідка нерезидентів.
Раніше паспорт книжечка була до віку.
А це аферисти при владі
pshinik
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 10:37
Що хочу добавити - дибільна влада - йдіть до.. матері з вашими разводняками !
alexrelax1970
Повідомлень: 1
З нами з: 12.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
