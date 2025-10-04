RSS
Чи потрібно возити стандартні
номери після оформлення...

Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення...
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 06:07

Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення...

Пропонуємо до обговорення:
Все більше автовласників в Україні обирають індивідуальні номерні знаки. Це персоналізовані комбінації символів, які дозволяють вирізнити транспортний засіб. Водночас у водіїв часто виникає питання, чи потрібно возити з собою номерні знаки, отримані під час первинної реєстрації, після встановлення індивідуальних.

Дивися повний текст
Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 06:07

Оформлення можливе тільки з телефону, ніякого Сервісного центру. Автор відео не володіє ситуацією.
