Говнобанки Украины или как вам удобно

Найголовніший овнобанк -- це Національний Банк України, який, замість займатися своїми прямими обов'язками -- забезпечувати стабільність функціонування фінансової системи держави і регулювати діяльність комерційних банків -- ліг під фіскальні органи і змушує комерційні банки виконувати функції, які ані їм, ані їх клієнтам не потрібні, причому їхнім же коштом. Задля цього на державному рівні здійснена наймасштабніша підміна понять: в той час, коли закон та міжнародні угоди зобов'язують державу здійснювати заходи з запобігання лише відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, вимоги та практика реалізації спрямоватні більшою частиною на контроль сплати податків. Крім того, що в процесі порушуються всі можливі базові норми права, такі як право на розпорядження власністю, право на презумпцію невинуватості (як загальна норма права, а не як принцип провадження в кримінальному процесі), право не виконувати вимоги, обов'язковість яких не передбачена законом, то ще й очевидно, що дійсно відмиті кошти легко обходять через цю систему запобігання. Це підтверджується фінансовими деталями численних корупційних скандалів останнього часу, і не тільки.

В той же час банки отримали безперешкодну можливість ускладнювати фінансове життя всім своїм клієнтам, серед яких отримувачів доходів незаконним шляхом може не бути зовсім, адже під підозру підпадають цілком законні операції, для яких клієнт, з цілої низки законних причин, не може надати підтверджуючих документів, хоча законність самої ситуації може не викликати ніяких сумнівів. Складається досить парадоксальна ситуація, коли заробляти треба в першу чергу не гроші, а документи, що задовольнять банк, і він дозволить цими грошимами розпоряджатись. В особливо скрутному становищі опиняються люди, що планували свої операції і збирали гроші до того, як така практика стала загальновідомою. При цьому банки отримали право взагалі не розкривати свої вимоги і зміст документів, що вимагаються. Досить часто відповідь банку на вимогу пояснити, що саме він вимагає від клієнта, носить тільки загальний характер на кшталт "наданих документів недостатньо" або "клієнт повинен надати документи, що підтверджують законність походження коштів", незважаючи на те, що вже надані документи цілком цій вимозі задовольняють. Відповідальності за свої дії, які б насліки і збитки в результаті не виникли у клієнта, банки не несуть, навіть якщо обмеження скасовані в судовому порядку.

Також комерційні банки вдаются й до інших антиклієнтські практик, серед яких несподіване встановлення додаткових комісій в односторонньому порядку під час дії договору, іноді комісії вводяться навіть не змінами в договорі, а внутрішніми документами банку, які клієнт взагалі не зобов'язаний виконувати, але банк все одно стягує ці комісії, користуючись безперешкодним доступом до коштів клієнта. Односторонні зміни також можуть зачіпати і інші аспекти взаємодії, наприклад, гра з термінами дії платіжних інструментів, або улюблена гра банків -- встановлення лімітів на розпорядження коштами. Той факт, що ліміт на розпорядження є по суті перешкоджанням клієнту в розпоряджені належною йому власністю, вже давно чомусь не сприймається як аргумент.

З правової точки зору договір, де одна сторона має беззаперечну перевагу в правах над іншою, яка не має механізмів впливу на умови такого договору, може бути визнаний недоброчесним і навіть скасований на цій підставі. Однак, індивідуальні клієнти саме з цих причин не мають можливості захищати свої права в судовому або іншому порядку. Навіть більшість корпоративних клієнтів навряд-чи мають ресурси на протидію банківській системі, а ті, що теоретично могли б, ймовірно, самі є вигодонабувачами від такого становища речей.

За належного функціонування правової системи ці питання мали б вирішувати державні регулюючі органи, в данному випадку такі як Національний Банк України, Антимонопольний Комітет та Уповоноважений з прав людини. Але все це, нажаль, повністю задовольняє як Національний Банк України, так і інших чиновників, які, вочевидь, не збираються втручатись, і, разом з державою, все більше віддаляються від ролі арбітра у стоунках, що вже набули дискримінаційного характеру, і немає ознак того, що цей процес колись зупиниться.