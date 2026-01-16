Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:33 Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog

не бачу відповіді на мій ранковий пост



не бачу відповіді на мій ранковий пост



у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник».

А потім, коли церковна громада перейде а ПЦУ, шо ти будешь казати ?

Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:50 pesikot написав:

А потім, коли церковна громада перейде а ПЦУ, шо ти будешь казати ?

"храм відбирають" та "гонєнія на церкву" ? )





не бачу відповіді на мій ранковий пост



у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник».

в твоєму селі московські попи не бажали відспівувати загиблого героя, тобі байдуже

ти знаєш, що я не ходжу до церкви(і до синагоги/мечеті також)

мені за тебе соромно, ти був "специфічний" тип ще років 12 тому, окрім того, що ти опинився в ЗСУ мало чого змінилось в тобі, тебе зазомбували(в дитинстві ? невідомо)

ти кажеш про церковні канони(тобто закони), а як ти дивишся на порушення цих канонів

патріархом?

Порушуючи релігійні канони, патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) має таємну цивільну дружину. Про це написало російське видання "Проект" у своєму матеріалі "Отцы и деды".

для Кирила рпц -власний бізнес і до віри немає відношення, тільки обряди (і ті спаплюжені)



але в рпц є два десятка чесних служителів, яким з Кирилом не варто бути в одній організації(церкві), той вони і тікають за кордон (Андрій Кураев, Алексей Умінський), ось знайшовся ще один нормальний священик рпц, який сказав, що в Біблії ніде немає про те, що Ісус схвалив вбивство (Кірил пропагує смерть на фронті, як "за другі своя", що викривлення Ісуса, який прийняв смерть на хресті за "другі своя", тобто Христос не продав своїх спільників(апостолів), нікого не потягнув на смерть за собою. Ніде в Біблії немає схвалення Ісусом іти в іншу країну і вбивати там людей (таких самих християн).

в твоєму селі московські попи не бажали відспівувати загиблого героя, тобі байдуже

ти знаєш, що я не ходжу до церкви(і до синагоги/мечеті також)

мені за тебе соромно, ти був "специфічний" тип ще років 12 тому, окрім того, що ти опинився в ЗСУ мало чого змінилось в тобі, тебе зазомбували(в дитинстві ? невідомо)

ти кажеш про церковні канони(тобто закони), а як ти дивишся на порушення цих канонів

патріархом?

Порушуючи релігійні канони, патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) має таємну цивільну дружину. Про це написало російське видання "Проект" у своєму матеріалі "Отцы и деды".

для Кирила рпц -власний бізнес і до віри немає відношення, тільки обряди (і ті спаплюжені)

але в рпц є два десятка чесних служителів, яким з Кирилом не варто бути в одній організації(церкві), той вони і тікають за кордон (Андрій Кураев, Алексей Умінський), ось знайшовся ще один нормальний священик рпц, який сказав, що в Біблії ніде немає про те, що Ісус схвалив вбивство (Кірил пропагує смерть на фронті, як "за другі своя", що викривлення Ісуса, який прийняв смерть на хресті за "другі своя", тобто Христос не продав своїх спільників(апостолів), нікого не потягнув на смерть за собою. Ніде в Біблії немає схвалення Ісусом іти в іншу країну і вбивати там людей (таких самих християн).



в Чернівецькій області 166 єпархій ПЦУ і 345 упц мп, найближчій храм пцу від села Комарів за 10км, сам розумієш, що 90% населення не ходить ні до якої "церкви", тому звернулись до найближчої (до віри тут немає відношення)-замовили ритуальні послуги за гроші, тому попу Працюку нефіг биковати



про труп кажуть в поліції,

в церкві-покійник, або небіжчик



Є

ти знаєш, що я не ходжу до церкви(і до синагоги/мечеті також)

мені за тебе соромно, ти був "специфічний" тип ще років 12 тому, окрім того, що ти опинився в ЗСУ мало чого змінилось в тобі, тебе зазомбували(в дитинстві ? невідомо)

Тобі не понятно що за розмови про церкву в цій темі мене адміністрація банить? Ви думаєте що церква це організація з якою варто пововоювати...

ну добре, повоюєм.

1. Підтримки від нас цій владі більше не буде, зовсім.

2. Ти думаєш що ви Бога за ноги їмили і тільки у вас є право на використання силовиків? Так я тебе здивую не тільки органи є в священництву, але і серед силовиків є віруючі богобоязненні люди. Ми помолимось щодо вразумлєнія грішників а Бог покарає кожного і дітей їх і внуків. Кровю будете харкати і здохнете як пси в свої блювоті

в Чернівецькій області 166 єпархій ПЦУ і 345 упц мп, найближчій храм пцу від села Комарів за 10км, сам розумієш, що 90% населення не ходить ні до якої "церкви", тому звернулись до найближчої (до віри тут немає відношення)-замовили ритуальні послуги за гроші, тому попу Працюку нефіг биковати



про труп кажуть в поліції,

в церкві-покійник, або небіжчик



Труп є труп як його не називай. Біда в тім друже що вам б хотілось щоб кругом рішали ваші гроші но від нас в церкві грошей більше.

Є

ти знаєш, що я не ходжу до церкви(і до синагоги/мечеті також)

мені за тебе соромно, ти був "специфічний" тип ще років 12 тому, окрім того, що ти опинився в ЗСУ мало чого змінилось в тобі, тебе зазомбували(в дитинстві ? невідомо)

Тобі не понятно що за розмови про церкву в цій темі мене адміністрація банить? Ви думаєте що церква це організація з якою варто пововоювати...

ну добре, повоюєм.

1. Підтримки від нас цій владі більше не буде, зовсім.

2. Ти думаєш що ви Бога за ноги їмили і тільки у вас є право на використання силовиків? Так я тебе здивую не тільки органи є в священництву, але і серед силовиків є віруючі богобоязненні люди. Ми помолимось щодо вразумлєнія грішників а Бог покарає кожного і дітей їх і внуків. Кровю будете харкати і здохнете як пси в свої блювоті

своєю кров'ю не боїшся харкати, не пиши маячню

церква-це бізнес, це про гроші, навіть в монастирях,







деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :

Мои дети тоже атеисты, так что им это в голову не придёт.

И некрещённых, насколько знаю, не відспівують.

коли ви замовляєте ритуальні послуги за гроші, жоден поп не відмовиться, для уникнення

коли ви замовляєте ритуальні послуги за гроші, жоден поп не відмовиться, для уникнення

Ну а якщо все рішається грошима то в чому питання? Хай хоть єпіфанія наймають, виплата дозволяє

fox767676

