Фильм 2010 года



15 років тому дивувався як Кирилл не заборонив цей серіал,

але пропаганда пре за версту і в цьому епізоді(про Україну) конкретно



Нікон пояснив царю Алексею Михайловичу, що москва відстала на 150років



що в Київі давно Богу моляться по іншому(і троеперстіє тільки маленький елемент), тобто треба робити ревізію всім церковним книгам

(upgrade), що богослужіння в москві не відрізнялось від канонів Кнстантинополя (і Київа)



Старообрядци тоді, це путін і його паства сьогодні (де все перемішано: печенегі/половці, рюрік, цар петро, ленін, ссср, і лже-провославіє кирила гундяєва)

Бі́ла Крини́ця — село в Україні, у Кам'янецькій сільській громаді Чернівецького району Чернівецької області.



Бі́ла Крини́ця — село в Україні, у Кам'янецькій сільській громаді Чернівецького району Чернівецької області.

Світовий духовно-історичний центр старообрядництва. У 1996 році в Білій Криниці проходив всесвітній старообрядницький собор. Без підйобок, було б цікаво почути від Бандерлога чи знає щось він про це, і взагалі ставлення

