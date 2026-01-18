RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Релігія

Релігія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:27

Re: Релігія

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:00

  fox767676 написав:Фильм 2010 года


15 років тому дивувався як Кирилл не заборонив цей серіал,
але пропаганда пре за версту і в цьому епізоді(про Україну) конкретно

Нікон пояснив царю Алексею Михайловичу, що москва відстала на 150років

що в Київі давно Богу моляться по іншому(і троеперстіє тільки маленький елемент), тобто треба робити ревізію всім церковним книгам
(upgrade), що богослужіння в москві не відрізнялось від канонів Кнстантинополя (і Київа)

Старообрядци тоді, це путін і його паства сьогодні (де все перемішано: печенегі/половці, рюрік, цар петро, ленін, ссср, і лже-провославіє кирила гундяєва)
тільки зовсім тупим і сліпим не заважає ходити до упц(рпц)
prodigy
 
Повідомлень: 13089
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:27

Без підйобок, було б цікаво почути від Бандерлога чи знає щось він про це, і взагалі ставлення

Бі́ла Крини́ця — село в Україні, у Кам'янецькій сільській громаді Чернівецького району Чернівецької області.

Світовий духовно-історичний центр старообрядництва. У 1996 році в Білій Криниці проходив всесвітній старообрядницький собор.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:56

  fox767676 написав:Без підйобок, було б цікаво почути від Бандерлога чи знає щось він про це, і взагалі ставлення

Бі́ла Крини́ця — село в Україні, у Кам'янецькій сільській громаді Чернівецького району Чернівецької області.

Світовий духовно-історичний центр старообрядництва. У 1996 році в Білій Криниці проходив всесвітній старообрядницький собор.

Є в нас, втекли колись під владу турецького султана з росії. Рівно ставлюсь, мені до них діла нема. Та й на даний час вони вже розпорошились.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:05

Re: Релігія

Погано що розпорошились
Через власне культурне, геогрофічне розмаїття Україна була як імперія, розміром з Австро-угорську.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (65)
18.01.2026 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.