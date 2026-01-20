15 років тому дивувався як Кирилл не заборонив цей серіал,
але пропаганда пре за версту і в цьому епізоді(про Україну) конкретно
Нікон пояснив царю Алексею Михайловичу, що москва відстала на 150років
що в Київі давно Богу моляться по іншому(і троеперстіє тільки маленький елемент), тобто треба робити ревізію всім церковним книгам
(upgrade), що богослужіння в москві не відрізнялось від канонів Кнстантинополя (і Київа)
Старообрядци тоді, це путін і його паства сьогодні (де все перемішано: печенегі/половці, рюрік, цар петро, ленін, ссср, і лже-провославіє кирила гундяєва)
тільки зовсім тупим і сліпим не заважає ходити до упц(рпц)