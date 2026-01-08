Finance.ua: Венесуела, Іран, Гренландія: глобальні зміни...

|
Основне, що треба знати
У цьому матеріалі спробуємо розібратися що ж відбувається, намагаючись зберегти виважену позицію. Однак з однією суттєвою обмовкою: ми будемо дивитися на ситуацію з погляду українського інтересу. Водночас важливо усвідомлювати, що світ загалом і Дональд Трамп зокрема не україноцентричні.
Дивися повний текст Венесуела, Іран, Гренландія: глобальні зміни та геополітичні інтереси України у цих процесах
