У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на...
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Китай ввів в експлуатацію найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі. Це стало важливим кроком у зусиллях країни з розширення систем зберігання енергії для підтримки «зеленого переходу».
Дивися повний текст У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
R2
Робот новин
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:10
"електростанція потужністю 2400 мегават-годин може виробляти 600 мегаватів електроенергії"
Боже, даже дословно перевести было никак? В оригиналё всё таки 2400 МВт*ч ЁМКОСТИ и 600 МВт мощности. Ну и, разумеется, не электростанция (power plant), а power storage plant, т.е. энергоаккумулирующая станция.
moveton
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:29
ідея прикольна, цікаво який там реальний ККД, чи використовуюється якось надлишкове тепло, яке виділяється при стисненні, і як довго живе обладнання.
колись давно читав про ідею розміщати такі ємності під водою.
trololo
