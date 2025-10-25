RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:10

У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на...

Пропонуємо до обговорення:
Китай ввів в експлуатацію найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі. Це стало важливим кроком у зусиллях країни з розширення систем зберігання енергії для підтримки «зеленого переходу».

Дивися повний текст
У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100757
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:10

"електростанція потужністю 2400 мегават-годин може виробляти 600 мегаватів електроенергії"
Боже, даже дословно перевести было никак? В оригиналё всё таки 2400 МВт*ч ЁМКОСТИ и 600 МВт мощности. Ну и, разумеется, не электростанция (power plant), а power storage plant, т.е. энергоаккумулирующая станция.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6542
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:29

ідея прикольна, цікаво який там реальний ККД, чи використовуюється якось надлишкове тепло, яке виділяється при стисненні, і як довго живе обладнання.
колись давно читав про ідею розміщати такі ємності під водою.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6485
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
