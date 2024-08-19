|
|
Какие банки открывают пенсионный счет на дому? Срочно надо..
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:15
Здравствуйте. Какие банки могут открыть пенсионный счет на дому в связи с нетранспортабельностью клиента?
Дия - не вариант.
Спасибо за ответы.
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|23
|33243
|
|
|6
|9350
|
П'ят 20 вер, 2024 13:54
Ірина_
|
|6
|4224
|