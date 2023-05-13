Кандидат у президенти США Дональд Трамп представив пару золотих кросівок на конвенції «Sneaker Con» у Філадельфії, Пенсільванія.
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Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:44
Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
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Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
Додано: Пон 19 лют, 2024 23:19
Re: Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
Пропозиція задонатити на вибори?
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