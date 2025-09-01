RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 12:34

Роботодавцям хочуть заборонити односторонньо змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має обмежити право роботодавців в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом.

Дивися повний текст
Роботодавцям хочуть заборонити односторонньо змінювати умови оплати праці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100761
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 12:34

Смітник фінанси уа пробив чергове дно, піарять говнозаконопроекти опзжопника гнатенко. ТК без його говнозаконопроекту передбачає що не можна погіршувати умови трудових договорів включно з умовами оплати праці.
salvydas
 
Повідомлень: 213
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
