Роботодавцям хочуть заборонити односторонньо змінювати...
Додано: Пон 02 лют, 2026 12:34
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має обмежити право роботодавців в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом.
Дивися повний текст Роботодавцям хочуть заборонити односторонньо змінювати умови оплати праці
Смітник фінанси уа пробив чергове дно, піарять говнозаконопроекти опзжопника гнатенко. ТК без його говнозаконопроекту передбачає що не можна погіршувати умови трудових договорів включно з умовами оплати праці.
