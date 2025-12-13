RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Уряд розраховує вивести з «тіні»
300 тис. працівників,...

Уряд розраховує вивести з «тіні» 300 тис. працівників,...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 10:05

Уряд розраховує вивести з «тіні» 300 тис. працівників,...

Пропонуємо до обговорення:
Одним із ключових завдань реформи ринку праці, яка має стартувати після ухвалення нового Трудового кодексу України, є працевлаштування щонайменше 2 млн українців до 2030 року.

Уряд розраховує вивести з «тіні» 300 тис. працівників, це принесе економіці 43 млрд грн на рік — Мінекономіки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100765
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...
R2 » Сер 28 січ, 2026 02:18
2 1758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 січ, 2026 07:32
Andrey2512
Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року
R2 » Суб 13 гру, 2025 11:18
3 2868
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 гру, 2025 12:24
BIGor
Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес
R2 » П'ят 28 лис, 2025 16:04
1 496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лис, 2025 16:04
FINlandia

