Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лют, 2026 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Одним із ключових завдань реформи ринку праці, яка має стартувати після ухвалення нового Трудового кодексу України, є працевлаштування щонайменше 2 млн українців до 2030 року.
Дивися повний текст Уряд розраховує вивести з «тіні» 300 тис. працівників, це принесе економіці 43 млрд грн на рік — Мінекономіки
