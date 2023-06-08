RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 10:14

Харків оголосив надзвичайну ситуацію

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок масованого нічного удару у Харкові пошкоджені ТЕЦ-5 та електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Велика кількість людей залишилась без тепла, у місті оголосили надзвичайну ситуацію.

Дивися повний текст
Харків оголосив надзвичайну ситуацію
