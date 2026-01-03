|
На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для...
Додано: Сер 04 лют, 2026 11:32
Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області викрили шахраїв, які привласнили понад 5,3 млн гривень бюджетних коштів, які призначалися для загиблого та зниклого безвісти військовослужбовців.
Дивися повний текст На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових
Додано: Сер 04 лют, 2026 11:32
Ещё надо проверить соцзащиту. Дважды за год отказ в компенсации по уходу, а это около 40000гр.
Схема проста, бюрократические задержки
