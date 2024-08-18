У 2026 році процедура преміювання працівників державної служби відбуватиметься за оновленими правилами.
Дивися повний текст
Преміювання держслужбовців за оновленими правилами: суми у 2026 році
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лют, 2026 13:14
Преміювання держслужбовців за оновленими правилами: суми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Преміювання держслужбовців за оновленими правилами: суми у 2026 році
Додано: Чет 05 лют, 2026 13:15
Загальний розмір премій не може перевищувати 30% фонду сталої зарплати, до якого входять ці самі премії? Тобто якщо в минулому році премії були в розмірі 500% від окладу, то в цьому році - не більш як 200%? Можна приклади розрахунків?
|