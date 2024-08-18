RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:14

Преміювання держслужбовців за оновленими правилами: суми...

Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році процедура преміювання працівників державної служби відбуватиметься за оновленими правилами.

Дивися повний текст
Преміювання держслужбовців за оновленими правилами: суми у 2026 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:15

Загальний розмір премій не може перевищувати 30% фонду сталої зарплати, до якого входять ці самі премії? Тобто якщо в минулому році премії були в розмірі 500% від окладу, то в цьому році - не більш як 200%? Можна приклади розрахунків?
ludasavkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
